Правительство может выделить 628 млн на поиск "новейших угроз" детям в Сети

Минобрнауки предложило в течение трех лет выделять деньги на поиски вредной для детей информации в интернете.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте нормативных правовых актов, внимание на него обратил «Коммерсантъ». Уточняется, что ведомство предлагает в течение трех лет выделять деньги Центру изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, подконтрольному Росмолодежи, на поиск «новейших угроз, деструктивных и антиобщественных явлений и субкультур» в интернете.

Всего за три года на поиск опасной для детей информации предлагается выделить 628 млн рублей.

Центр изучения и сетевого мониторинга был учрежден Росмолодежью в мае 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Возглавит Центр экс-помощник главы Росмолодежи Александра Бугаева Денис Заварзин.