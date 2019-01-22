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От колыбели до гробовой доски – с регистрацией

Общество

// фото: Global Look Press
// фото: Global Look Press

По окончании праздников государственные мужи начали серьезно улучшать статус человека и гражданина. Или показалось?

Сегодня начали прямо с альфы и омеги для каждого: стало известно, что россияне вскоре утратят обязанность подавать документы на регистрацию рождения и смерти. Сейчас зарегистрировать эти юридические факты можно в многофункциональных центрах и ЗАГСах, но позже эти процедуры будут осуществляться автоматически.

Также власти обещают освободить от бюрократической волокиты еще в отношении нескольких государственных услуг.

 

Полиция предлагает привязать код автомобильных номеров к месту регистрации собственника транспортного средства. Более того — оказывается, сегодня заканчивается этап публичного обсуждения этого проекта.

МВД РФ отчиталось, что ни одного предложения от россиян пока не поступило, но отзывы почти сплошь отрицательные. Да и польза — не очевидна, ведь авто можно на юрлицо оформить или на супругу или на кого-то еще, выписав себе генеральную доверенность. В общем, при желании это нововведение можно будет преодолеть, и неудобств хватает. Получается, например, что при каждом переезде предстоит переоформление документов на машину.

А вот еще о региональной регистрации: оказывается, с 7 января иностранцы, вступившие в брак с россиянами, будут иметь возможность оформить разрешение на временное проживание только в том регионе, где живут их супруги.

Провозглашена и цель — борьба с фиктивными браками. Хотя как это отразится на случаях, когда брак не обременен романтическими чувствами, — непонятно. Но смахивает каким-то косвенным закрепощением иноземцев...

 

В автотеме отметилась фракция ЛДПР. Один из ее депутатов предложил в Москве сделать платные стоянки бесплатными для тех, у кого рядом с этими стоянками находится официальное место работы.

Удивил, конечно, избранник, ничего не сказать, а вот как на практике это осуществлять, не сказал: трудовую книжку в паркомат вставлять или к лобовому стеклу прикреплять? Абонемент на бесплатную парковку — как бонус к официальному трудоустройству гражданина...

 

Но и без этого гражданам и работодателям стало выгоднее оформлять трудовые отношения официально. Во-первых, организации и предприниматели получили возможность понижать базу налога на прибыль (не более чем на 50 тысяч рублей) при оплате проезда сотрудников к месту отдыха в России. Во-вторых, у работников с этого года появилась возможность выделить один день для проверки своего здоровья и, согласовав его с работодателем, получить оплачиваемый выходной день — не чаще, чем раз в три года. А вот пенсионеры и люди предпенсионного возраста смогут проходить такую проверку уже ежегодно и в течение двух дней.

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// фото: Global Look Press

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