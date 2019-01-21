Мединский предсказал запрет на использование интернета без паспорта

Министр культуры РФ Владимир Мединский предсказал ужесточение контроля за интернетом по всему миру.

«То, что мы в будущем будем входить в интернет "по паспорту", – это я вам гарантирую. Не только в России, во всем мире. Этот вопрос решится еще при нашей с вами жизни», – сказал глава Минкульта в интервью ТАСС.

Интернет он назвал «излишне свободной» зоной, которая нуждается в регулирование. Вся анонимность, по прогнозу Владимира Мединского, постепенно уйдет в «даркнет», то есть скрытую Сеть. В скором времени пользователи смогут входить в интернет и публиковать контент только через персональный ID, убежден министр.

«Интернет – непростая среда. Там нет готовых решений. Просто взять и запретить, а потом охотиться на бескрайних просторах интернета за всеми нарушителями – неэффективное решение», – признал Мединский.

Ранее Sobesednik.ru писал, что YouTube удалил фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде за нарушение правил видеохостинга.