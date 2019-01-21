Израиль связался с РФ во время обстрела военных объектов в Сирии

Израильские военные связались со своими российскими коллегами во время обстрела Сирии в ночь на 21 января.

Армия обороны Израиля нанесла три авиаудара по сирийским и иранским военным объектам. В результате атаки погибли четыре сирийских военных, еще шестеро пострадали. Международный аэропорт Дамаска получил повреждения.

Израильские военные заявили, что таким образом они ответили на запуск ракеты класса «земля – земля» в направлении Голанских высот 20 января.

Представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сказал, что во время нанесения ударов был задействован механизм экстренной связи с российскими военными. «Механизм деконфликтизации по Сирии поддерживается обеими сторонами – Израилем и Россией. Он используется и сейчас, пока мы говорим. Он был рутинно задействован в соответствии со стандартными процедурами прошедшей ночью», – цитирует его ТАСС.