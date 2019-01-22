Государство против... Юридический обзор

...электронных торгов?

Министерство финансов хочет упростить систему госзакупок. Забота о партнерах государства зашкаливает — оказывается, заказчики совершают ошибки из-за чрезмерной сложности способа закупки. И предлагает рецепт ускорения — предоставление права заказчику самому выбирать из любых лиц, которые соответствуют требованиям проведения торгов.

И это довольно странное, если не сказать скандальное заявление. Мы-то представляли себе, что именно сложность и торги при госзакупках уменьшают коррупцию... Но нет — упрощение процедуры может стать решающим аргументом. Минфин такие слова на ветер не бросает...

...социальных сетей?

Начато административное производство по социальным сетям Facebook и Twitter. Начато, конечно, Роскомнадзором, который имел отношение и к делу против Telegram, и — недавно — против Google. С каким неприятным сословием приходится работать интернет-регулятору, право слово.

Сейчас Роскомнадзору не понравился ответ соцсетей об исполнении закона об охране персональных данных россиян, который предусматривает хранение персональных данных граждан только внутри страны. Ответ Facebook и Twitter поразил чиновников отсутствием конкретики в отношении исполнения данного закона, который первоначально вступил в силу еще с сентября 2015 г.

Дело начато, а чем закончится — непонятно. То ли многосоттысячным штрафом, что для таких монстров смешные суммы, то ли — по примеру LinkedIn — блокировкой доступа на территории РФ.

...лишней бюрократии?

Оформление загранпаспорта должно занимать не более трех месяцев. Верховный суд указал МВД на этот срок, а также разрешил законодательную нестыковку.

Согласно Административному регламенту МВД, на работу по выдаче загранпаспорта отводится четыре месяца. Только вот федеральный закон устанавливает срок в три месяца.

В вертикали правовых актов закон выше правительственного постановления, и Верховный суд это отметил, ограничив МВД сроком в квартал. В эти три месяца МВД теперь должно и оформить, и выдать документ, позволяющий пересекать госграницу не только в направлении Беларуси.