Глава Магнитогорска рассказал, откуда приходили анонимки о взрывах

Рассылка о взрывных устройствах, якобы заложенных в зданиях Магнитогорска, приходила из-за границы.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в утром 21 января жители Магнитогорска получили по электронной почте предупреждения о бомбах, якобы заложенных в городской больнице, в школах и торговых центрах.

Как рассказал журналистам глава города Сергей Бердников, сообщения о взрывах пришли из-за рубежа, передает «Интерфакс».

«Корни уходят, я могу сказать, за границу. На самом деле они (авторы сообщений — прим. Sobesednik.ru), может быть, и не знают, где Магнитогорск находится. Но, видимо, пользуясь случаем... Могу заверить, что никакой серьезности эти сообщения не несут», — сказал мэр.

Он также добавил, что ни одна из угроз не подтвердилась.