Для женского отряда космонавтов РФ создадут особый скафандр

Госкорпорация «Роскосмос» планирует создать отряд женщин-космонавтов для полетов на орбиту.

Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что госкорпорация будет искать кандидаток «в инициативном порядке, а не ждать, когда они сами запишутся». По его словам, для женщин-космонавтов планируется доработать скафандр «Орлан-МКС», установив на него элементы экзоскелета для усиления рук. С помощью «электропривода для рук» женщины смогут выполнять тяжелые работы за бортом космической станции, сказал собеседник агентства.

Руководство «Роскосмоса» хотело объявить о создании женского отряда 21 января в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), «но неизвестно, сохранились ли эти планы». В ЦПК пройдет торжественная встреча экипажа 55/56-й длительной экспедиции на МКС. Космонавт Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд вернулись на Землю 4 октября прошлого года на корабле «Союз МС-08».

Отметим, что за всю свою историю СССР и Россия отправили в космос всего четырех женщин – Валентину Терешкову, Светлану Савицкую, Елену Кондакову и Елену Серову. От NASA в космос летали 47 женщин.