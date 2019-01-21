ЦОДД призвал водителей держать дистанцию на дорогах из-за метели

Водителей в Москве призвали быть аккуратнее на дорогах из-за снегопада, метели и гололеда.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

«Неделя началась бодро: снегопад, метель и гололед, и так до пятницы. На дорогах скользко и плохо видно. Держите дистанцию, чтобы не прикупить себе случайно пару чужих битых бамперов. Или поезжайте на метро. Да, там иногда тесно. Но точно быстро», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что самый сильный мороз в столице ожидается днем в среду, 23 января.