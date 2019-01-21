Чубайс назвал популизмом реакцию Захаровой на его заявление о "бедной России"

Анатолий Чубайс подверг критике комментарий представителя МИД, касающийся заявления главы «Роснано» о бедности России.

Чубайс назвал неприемлемым тон комментария Марии Захаровой, которая раскритиковала бывшего министра финансов РФ.

«Мне, уважаемая Мария Владимировна, довелось работать в четырёх или пяти составах Правительства под руководством Ельцина, Гайдара и Черномырдина, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников», — заявил Чубайс, назвав слова Захаровой популизмом.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ резко отреагировала на заявление Чубайса о том, что Россия является бедной и расточительной стороной. Захарова назвала Россию «богатейшей страной», а также призвала главу «Роснано» к ответу.