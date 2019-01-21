Чиновницу в Приамурье приговорили к 5 годам и штрафу в 800 тысяч за взятку ниже МРОТ

В Амурской области бывшую чиновницу приговорили к 5 годам колонии за взятку в 10 тысяч рублей.

Об этом сообщает в понедельник, 21 января, «Интерфакс». Бывшая заместитель начальника отдела администрации Свободненского района Амурской области признана виновной в получении взятки. Подсудимая, по версии суда, вместе со своей начальницей оформила фиктивной договор купли-продажи, с помощью которого житель Свободненского района смог «придать видимость законности своих действий по вырубке леса».

За оформление договора обе женщины получили по 10 тысяч рублей. Подсудимая приговорена к 5 годам колонии общего режима, ей также назначен штраф в 800 тысяч рублей. Уголовное дело второй фигурантки дела пока находится на рассмотрении суда.