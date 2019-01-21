15 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за снегопада

В понедельник, 21 января, в столичных аэропортах начали задерживать рейсы из-за сильного снегопада.

Согласно данным «Яндекс.Расписания», восемь рейсов задержаны в Шереметьево. Еще шесть задержаны во Внуково, в Домодедово задержан один рейс, 12 — отменены.

В авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны «Интерфаксу» рассказали, что из-за сильного снегопада аэродромные службы столичных аэропортов переведены на усиленный режим работы.

«Взлетно-посадочные полосы регулярно расчищаются от снега, все самолеты перед вылетом проходят противообледенительную обработку. Таким образом, возможны кратковременные задержки рейсов как на вылет, так и на прилет», — сказал собеседник агентства.