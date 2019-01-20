Жителей Подмосковья призвали к осторожности из-за метели и гололедицы

МЧС предупредило жителей Московской области о ветре с порывами 17 м/с, метели и гололедице в воскресенье, 20 января.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 20 января в Москве ожидается минус 5 градусов, небольшой снег и западный ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с.

Как передает агентство городских новостей «Москва», ГУ МЧС по региону предупредило жителей об опасности из-за неблагоприятных метеоусловий.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с утра до конца суток 20 января в Московской области ожидается усиление ветра порывами до 17 м/с, снег, метель и гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

Жителям Подмосковья рекомендовали обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и деревья. Водителей призвали отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным.