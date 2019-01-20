Утраченные 80 лет назад сокровища Романовых нашли в подвале в Ташкенте

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[14:25]Евгений Плющенко вернулся на лед после сложной операции на позвоночнике
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[10:44]Жителей Подмосковья призвали к осторожности из-за метели и гололедицы
[10:09]Мария Шарапова уступила австралийке место в 1/4 финала Australian Open
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19 января, суббота

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[17:28]Олеся Судзиловская встала на лыжи
[17:27]Валуев и Волочкова насмешили народ купаниями в ледяных купелях
[16:01]Депутат ГД заявил о необходимости списания долгов за услуги ЖКХ по всей России
[15:52]В Подмосковье выясняют обстоятельства нападения стаи собак на ребенка
[15:34]В башкирском Сибае рекомендовали держать детей дома из-за плохой экологии
[15:04]ДТП с участием двух автомобилей произошло на северо-западе Москвы
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[14:27]В Пермском крае чиновника обвинили в незаконной охоте на спящего медведя
[13:15]В Петербурге возбуждено уголовное дело после избиения школьницы сверстницами
[11:59]В центре Москвы воры ограбили квартиру экс-главы Приморского края
[11:00]На Камчатке военного будут судить за потопление боеприпасов в болоте
[10:57]Мамаев из СИЗО нацелился на Путина?
[09:59]Пожар на крупном складе с пенопластом был потушен в Благовещенске
[08:58]Угрозы цунами нет после землетрясения у берегов Камчатки
[07:57]Столичная полиция ищет мужчину, ограбившего салон сотовой связи
[07:44]Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 19 января

18 января, пятница

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[17:10]В Чувашии призвали списать ₽3 млрд долга за газ из-за роста напряженности
[16:50]Патриарху Кириллу 22 января присвоят звание почетного профессора РАН
[16:16]Последнее лунное затмение перед 6-летней паузой увидят москвичи 21 января
[16:05]На Урале депутат заплатит тысячу рублей за то, что назвала коллегу "тупорылым"
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Утраченные 80 лет назад сокровища Романовых нашли в подвале в Ташкенте

Общество

Произведения искусства, драгоценные металлы и иконы, принадлежавшие дому Романовых, нашли в подвале дома в Ташкенте.

Как передает узбекский новостной сайт kun.uz, в подвале одного из старинных зданий в Ташкенте были найдены ценности из особняка великого князя Николая Константиновича Романова, утраченные 80 лет назад.

Стоимость обнаруженных произведений искусства, золотых и серебряных монеты, посуды, старинных икон и драгоценных металлов оценивается свыше 1 млн долларов.

По данным сайта, в настоящее время находки перевезены в музей. В дальнейшем часть из них планируется передать в специальную лабораторию, где немецкие и польские специалисты займутся проведением реставрационных работ.

Поиски на месте обнаружения сокровища продолжаются.

 

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журналист

Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но это не повод пренебрегать днем сегодняшним. А пока весь мир смотрит в будущее – а мы всеми силами цепляемся за вчерашний день

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писатель, журналист

В том и ужас советских репрессий, что не причина важна, а цель. Цель же одна – чтобы работала машина страха, ибо террор в переводе это самое и означает. И сейчас он означает то же самое

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обозреватель

Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации


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