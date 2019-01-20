Утраченные 80 лет назад сокровища Романовых нашли в подвале в Ташкенте

Произведения искусства, драгоценные металлы и иконы, принадлежавшие дому Романовых, нашли в подвале дома в Ташкенте.

Как передает узбекский новостной сайт kun.uz, в подвале одного из старинных зданий в Ташкенте были найдены ценности из особняка великого князя Николая Константиновича Романова, утраченные 80 лет назад.

Стоимость обнаруженных произведений искусства, золотых и серебряных монеты, посуды, старинных икон и драгоценных металлов оценивается свыше 1 млн долларов.

По данным сайта, в настоящее время находки перевезены в музей. В дальнейшем часть из них планируется передать в специальную лабораторию, где немецкие и польские специалисты займутся проведением реставрационных работ.

Поиски на месте обнаружения сокровища продолжаются.