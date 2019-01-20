Синоптики предсказали 27-градусный мороз в столичном регионе 23 января

Существенное похолодание пообещали жителям Москвы и области синоптики на грядущей неделе.

Ранее Sobesednik.ru писал, что МЧС предупредило о гололедице, метели и порывах ветра до 17 м/с в Московской области в воскресенье, 20 января.

Как передает ресурс «Метеоновости», на будущей неделе москвичей и жителей региона ожидают суровые морозы.

Так, атмосферный фронт уступит место антициклону, который принесет в регион арктический воздух.

Уже в понедельник ночные температуры в Москве понизятся до -7..-9, по области — до минус 12 градусов.

А самым холодным днем на неделе окажется среда, 23 января, когда в ранние утренние часы столбики столичных термометров укажут на значение минус 17-19 градусов, а в регионе температура может упасть до 27 градусов мороза.