Москвичей предупредили о тревожности и депрессии из-за погоды 20 января

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в воскресенье, 20 января.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта, что обусловит облачную погоду и небольшой снег.

Температура воздуха в Москве 20 января опустится до значений -5..-3, а по области — до минус 8 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью 5-10, местами — до 15 м/с. Атмосферное давление продолжит рост и в середине дня составит 744 мм ртутного столба.

По словам специалистов, такие погодные условия способны вызвать у москвичей различные вегетативные нарушения, в том числе тревожно-депрессивные реакции, переутомление и снижение умственной и физической активности, нарушение сна, частые головные боли или головокружение.