15 человек пытались окунуться в коллектор у резиденции Путина на Крещение

Десять мужчин и пять женщин были задержаны за попытку окунуться в коллектор на режимном объекте в центре Москвы.

Как передает «МК», задержания 15 человек, пытавшихся окунуться на Крещение в коллетор неподалеку от резиденции президента на площади Революции в Москве, проходили с вечера 18-го до ночи 19 января.

Отмечается, что нарушители, среди которых пять женщин и десять мужчин, оказались жителями Москвы, Московской и Белгородской областей, а также Белоруссии в возрасте от 20 до 29 лет.

По словам задержанных, на режимный объект они проникли, следуя объявлению о купании в реке Неглинка в Крещенскую ночь.