В Подмосковье выясняют обстоятельства нападения стаи собак на ребенка

Подмосковные следователи устанавливают личность мальчика, на которого напала стая бездомных собак.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области, инцидент произошел в Одинцовском районе.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по информации СМИ о нападении стаи собак на восьмилетнего мальчика. В информации говорится, что несколько собак якобы сбежали из приюта-передержки и накинулись на восьмилетнего мальчика в селе Сидоровское Одинцовского района», — заявили следователи.

Известно, что одна из собак укусила ребенка за ногу. В настоящее время правоохранители устанавливают личности ребенка и его родителей.