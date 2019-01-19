В Пермском крае чиновника обвинили в незаконной охоте на спящего медведя

Пермское издание уличило местного чиновника в охоте на медведей и рысей без необходимой лицензии.

По информации ИА «Местное время», глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Василий Утробин и бывший топ-менеджер крупной энергетической компании Николай Илюшин делали снимки с убитыми животными.

Издание сделало вывод, что чиновник и его приятель застрелили спящего в берлоге медведя: на снимках, на которых Утробин позирует с убитым медведем, видна снежная берлога хищника. Стоит отметить, что охота на находящихся в зимней спячке медведей запрещена.

Также источник сообщает, что у обоих охотников не было необходимой лицензии. Помимо медведя, Утробин и Илюшин делали снимки с убитыми рысями. «Местное время» утверждает, что главе сельского поселения подконтрольны два охотхозяйства в Кочевском районе региона, где, предположительно, они и охотились на зверей.