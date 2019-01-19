В башкирском Сибае рекомендовали держать детей дома из-за плохой экологии

Администрация башкирского Сибая начнет раздавать активированный уголь и медицинские маски жителям города.

Как сообщает пресс-служба администрации города, выдача будет организована в одной аптеке, где жители получат полагающиеся им маски и уголь при предъявлении паспорта. Также горожанам советуют прервать прогулки с детьми на улицах Сибая.

Причиной этих мер является неблагоприятная экологическая обстановка в городе: загрязнение воздуха произошло из-за скопления дыма от загрязняющих веществ, выделяющихся при окислении руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды, находящемся в аренде Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК».

Прокуратура республики, в свою очередь, возбудила уголовное дело по части 1 статьи 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»): «По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нарушения в городе Сибае правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ. По итогам проведённых контролирующими органами по требованию прокуратуры проверочных мероприятий зафиксированы неоднократные превышения предельно-допустимой концентрации различных вредных веществ».