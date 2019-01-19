Угрозы цунами нет после землетрясения у берегов Камчатки

Камчатские экстренные службы рассказали о землетрясении, произошедшем в Тихом океане у берегов полуострова.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону, землетрясение произошло к северо-востоку от Петропавловск-Камчатского в 156 километрах от краевого центра.

«Сейсмособытие магнитудой 3,8 произошло в точке с координатами 54,06 северной широты, 160,27 восточной долготы, на глубине 50 километров», — сообщили спасатели.

В МЧС отметили, что жители полуострова не ощутили подземных толчков. Также сообщается, что угроза возникновения цунами не объявлялась.