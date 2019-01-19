Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 19 января

Возвращение морозов и небольшой снег обещают синоптики жителям столичного региона 19 января.

Как передает портал «Метеоновости», характер погоды в Москве и области в предстоящую субботу будет определять циклон, в тыловой части которого окажется столичный регион.

«Откроется дорога холодным северо-западным ветрам. С прохождением вторничных холодных атмосферных фронтов при переменной облачности местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -5..-3, по области -8..-3 градуса», — приводит портал слова специалистов.

Синоптики опасаются, что неустойчивая погода в Москве и области может негативно сказаться на самочувствии не только метеозависимых, но и практически здоровых жителей региона: «Ведь человек не может быстро приспособиться, появляются симптомы недомогания, усиливаются болевые проявления, приступы стенокардии, бронхоспазма, артериальное давление "скачет" и даже приемы гипотензивных средств иногда не помогают, усиливаются приступы мигрени и вегетативные нарушения».