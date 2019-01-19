Пожар на крупном складе с пенопластом был потушен в Благовещенске

Спасатели рассказали о работе по борьбе с огнем, который охватил крупный склад в Благовещенске.

Об этом в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА «Новости». Склад горел на Театральной улице города, а площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

«Складское помещение горит на площади 1,25 тысячи квадратных метров на улице Театральная. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — заявили спасатели.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось быстро потушить. В настоящее время проводится проливка сгоревших конструкций.