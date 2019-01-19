На Камчатке военного будут судить за потопление боеприпасов в болоте

На Камчатке заместитель командира воинской части поручил утопить в болоте боеприпасы, предназначенные для стрельб.

Как сообщает сайт Главной военной прокуратуры, в отношении офицера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 346 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение военного имущества).

По версии следствия, заместитель командира воинской части, расположенной в Камчатском крае приказал отразить в ведомостях данные о завышенной выдаче боеприпасов, которые личный состав должен был использовать в ходе стрельб.

Однако они не были возвращены в соответствующее хранилище на территории воинской части: боеприпасы вывезли за пределы полигона и утопили в болоте. Ущерб от действий военнослужащих составил 1 миллион 300 тысяч рублей.