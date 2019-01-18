В ГД предложили убрать спиртное из супермаркетов в специальные магазины

В Госдуме предложили продавать спиртные напитки и табак в специализированных магазинах.

Как сообщает RT, с такой инициативой выступил депутат Андрей Свинцов, который разработал соответствующий законопроект. Документ разрешает продажу в магазинах сопутствующих товаров — например, зажигалок, однако спиртное и табак предлагается продавать в специализированных магазинах, куда не будут пускать несовершеннолетних.

Автор законопроекта полагает, что такие меры сократят количество спонтанных покупок алкоголя и табака, а также не будут вызывать у несовершеннолетних желание попробовать спиртное и сигареты.