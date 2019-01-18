В Чувашии призвали списать ₽3 млрд долга за газ из-за роста напряженности

Чувашский депутат обратился в прокуратуру с целью списания долгов населения за газ по примеру Чечни.

Напомним, 18 января Заводской районный суд Грозного по просьбе прокуратуры обязал ООО «Газпром межрегионгаз» списать с населения региона 9 млрд рублей долга из-за растущей социальной напряженности. При этом в самом «Газпроме» с решением суда не согласились и заявили о намерении обжаловать списание задолженности.

Однако примеру прокуратуры Чечни уже решили последовать смоленские депутаты, которые предложили подать иск о списании долгов за газ жителей Смоленской области. Как передает «Новая газета», теперь с аналогичной просьбой в прокуратуру обратился и депутат Государственного совета Чувашии Константин Степанов.

«А мы чем хуже? Ничем, поэтому написал обращение прокурору Чувашской республики В. Пословскому и попросил провести аналогичную прокурорскую проверку деятельности филиала "Газпром" в Чувашии», — написал депутат в своем Facebook.

По словам Степанова, задолженность населения Чувашии за газ в третьем квартале 2018 года составила порядка трех млрд рублей. Он отметил, что данная ситуация «негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе и не раз освещал[а]сь в СМИ».