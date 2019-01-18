В ЦАО выясняют причины смерти женщины, тело которой год лежало в квартире

В квартире на улице 1905 года в Пресненском районе в центре столицы нашли останки женщины, пролежавшие там около года.

Как передает агентство городских новостей «Москва», тело женщины, пролежавшее в квартире в ЦАО больше года, обнаружили в четверг, 17 января. Отмечается, что дверь в помещение была заперта изнутри.

По данным полицейских, обнаружить следы насильственной смерти и установить личность погибшей при визуальном осмотре не удалось из-за сильного разложения тела.

В настоящее время останки женщины были доставлены в морг для исследования. СК устанавливает причины и обстоятельства гибели неизвестной, проводится проверка.