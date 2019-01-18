Упавшая с девятого этажа женщина из Подмосковья идет на поправку

Подмосковные врачи спасли жизнь и оказывают необходимую помощь женщине, упавшей с высоты девятого этажа.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу главы областного Минздрава Дмитрия Матвеева. Инцидент произошел еще во время новогодних праздников в Клину.

«В приемное отделение Клинской городской больницы 7 января 2019 года бригадой скорой медицинской помощи была доставлена женщина 50 лет в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшая выпала с высоты девятого этажа», — сказано в сообщении.

Несмотря на тяжесть полученных травм, интенсивная терапия и противошоковые мероприятия, проведенные докторами, улучшили состояние женщины. Сейчас она идет на поправку, продолжая находится под наблюдением врачей в больнице.