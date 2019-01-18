СК заявил об отсутствии следов взрывчатки на месте ЧП в Магнитогорске

Следователи призвали не верить террористам, взявшим ответственность за взрыв дома в Магнитогорске 31 декабря.

Ранее Sobesednik.ru писал, что «Исламское государство» [также ИГ, ИГИЛ; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда — прим. Sobesednik.ru] взяло на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске, жертвами которого стали 39 человек.

Как передает «Интерфакс», СК РФ опроверг версию террористов и призвал не верить их заявлениям.

«С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», — заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, окончательные выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств.