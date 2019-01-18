Последнее лунное затмение перед 6-летней паузой увидят москвичи 21 января

Жители Санкт-Петербурга и Москвы смогут при благоприятной погоде увидеть лунное затмение утром в понедельник, 21 января.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на заведующую обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Марию Смирнову, с 07:45 до 08:45 утра понедельника на территории России можно будет увидеть лунное затмение, называемое «кровавой» Луной.

«Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Луна заходит в тень Земли, но не пропадает полностью. Солнечные лучи преломляются в атмосфере, и тень получается красноватой, мы называем это "кровавой" Луной», — рассказала Смирнова.

По ее словам, это затмение будет последним перед шестилетним перерывом, поскольку следующее лунное затмение состоится лишь 7 сентября 2025 года.

Заведующая обсерваторией также подчеркнула, что сейчас невозможно точно предсказать, какого оттенка будет «кровавая» Луна, так как цвет тени зависит от состояния атмосферы.