Порывистый ветер и плюсовая температура ждут москвичей 18 января

В пятницу, 18 января, в Москве ожидается облачная погода и сильный ветер.

Об этом сообщают «Метеоновости». Синоптики предупреждают, что порывистый ветер в столице может достигать 15 м/с и создавать «благоприятные условия для схода снежных масс с крыш зданий». В связи с этим жителей столицы просят быть внимательнее и осторожнее.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 0…+2 градуса, в области — -1…+3 градуса. Временами возможны небольшие осадки. Отмечается, что атмосферное давление немного подрастет, но при этом фон останется существенно пониженным.