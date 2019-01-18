Патриарху Кириллу 22 января присвоят звание почетного профессора РАН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал почетным профессором Российской академии наук (РАН).

Как передает агентство городских новостей «Москва», торжественная церемония присвоения звания «Почетный профессор Российской академии наук» патриарху Кириллу состоится во вторник, 22 января, на заседании президиума РАН.

«Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича. Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — пояснила «Интерфаксу» руководитель пресс-службы РАН Светлана Попова.

Отмечается, что в один день с патриархом Кириллом звание почетного профессора Академии будет присвоено также спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.



