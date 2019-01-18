Нефтяники заявили о попытках Росгвардии монополизировать охрану

Нефтяники пожаловались главе Совбеза Николаю Патрушеву на попытки Росгвардии контролировать рынок охранных предприятий.

Как стало известно «Коммерсанту», руководители «Лукойла», «Газпром нефти», СИБУРа и «Татнефти» направили письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву, в котором заявили, что Росгвардия пытается взять под контроль рынок охранных предприятий, лишить компании возможности самим выбирать охрану и повысить цены на услуги.

В письме нефтяники рассказали, что ведомство увеличивает число предписаний в адрес ЧОПов, охраняющих топливные объекты.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал проблему надуманной и опроверг рост числа предписаний. Он также отметил, что услуги сотрудников Росгвардии стоят дороже «за счет лучшей подготовки, оснащения и высокого профессионализма».