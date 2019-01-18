"Газпром" отказался признать безнадежным долг жителей Чечни в ₽9 млрд

ООО «Газпром межрегионгаз» заявило о намерении обжаловать решение суда о списании 9 млрд рублей долга Чечне.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что суд обязал «Газпром» списать долги жителей Чечни за газ в размере 9 млрд рублей. С данным заявлением в суд обратилась прокуратура Чечни, которая опасалась массовых протестов.

Как передает ТАСС, компания «Газпром межрегионгаз» выразила несогласие с решинем суда и заявила о намерении обжаловать списание долга.

По словам представителя компании, поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что задолженность жителей Чечни является безнадежной.