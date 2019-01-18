Более 40 рейсов задержаны и отменены в трех столичных аэропортах

Причины отмены 16 вылетов из московских аэропортов Внуково и Домодедово остаются неизвестными.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», в столичных аэропортах задерживают 28 рейсов: семь вылетов из аэропорта Внуково, девять — из Домодедово и еще 12 — из Шереметьево.

Кроме того, девять вылетов из аэропорта Домодедово и семь рейсов из Внуково были полностью отменены.

Причины задержки и отмены вылетов остаются неизвестными.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в пятницу, 18 января, в Москве и области ожидается ветер с порывами до 15 м/с.