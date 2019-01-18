Адвокат Хаски пожаловался на арест рэпера в ЕСПЧ

Адвокат рэпера Хаски Алексей Аванесян подал жалобу в Европейский суд по правам человека на арест артиста в Краснодаре.

Об этом Аванесян рассказал в пятницу, 18 января, ТАСС. «Мной в ЕСПЧ подана жалоба в интересах рэп-исполнителя Хаски в связи с незаконным лишением его свободы до суда, незаконно назначенным административным арестом, нарушением права на справедливое судебное разбирательство и нарушением права свободно выражать свое мнение», — цитирует агентство адвоката.

Он добавил, что жалоба была подготовлена кандидатом юридических наук Юлией Федотовой.

Напомним, Хаски задержали в Краснодаре после того, как ему не удалось провести концерт в клубе и он начал исполнять песни на крыше одной из машин, припаркованных рядом с клубом. Суд назначил рэперу административный арест, однако адвокатам удалось его оспорить.