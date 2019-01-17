В РКЦ "Прогресс" отказались прислушаться к претензиям ФСБ по поводу OneWeb

Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил об изготовлении пяти ракет для проекта OneWeb.

Как передает «Интерфакс», ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» изготовил пять ракет-носителей для запуска на орбиту британских спутников связи OneWeb.

По словам главы предприятия Дмитрия Баранова, Россия уже получила сумму в 1 млрд долларов для изготовления ракет и разгонных блоков для проекта спутникового интернета.

При этом Баранов отметил, что отказ от этого контракта из-за претензий спецслужб не является целесообразным, поскольку эту работу выполнит исполнитель из другой страны.

Напомним, телекоммуникационная компания OneWeb, основанная в Великобритании бывшим менеджером Google Грегом Уайлером, планирует к 2027 году запустить 900 спутников, которые обеспечат доступ в интернет по всей планете. Роскосмос заключил с компанией соглашение на запуск нескольких сотен спутников связи, однако в ФСБ выступили против сотрудничества России с OneWeb.