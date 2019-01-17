В финал олимпиады "Я – профессионал" вышли 7200 московских студентов

В 2018/19 году участие в очном этапе олимпиады «Я — профессионал» смогут принять 7 200 студентов из Москвы.

Таким образом, Москва оказалась лидером среди регионов по числу прошедших в заключительный практический этап олимпиады, отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», одним из проектов которой является олимпиада, Владислав Даванков.

По словам руководителя олимпиады «Я — профессионал» Валерии Касамары, лидером среди более чем 90 столичных вызов по числу студентов-участников заключительного этапа стали НИУ ВШЭ (с почти двукратным отрывом), Первый МГМУ им. Сеченова и МГУ им. М. В. Ломоносова.

Число москвичей — участников финального этапа олимпиады увеличилось втрое в сравнении с прошлогодним конкурсом, но и это не единственный рекорд: так, число студентов с Дальнего Востока, из Санкт-Петерубрга с Северного Кавказа, прошедших во второй этап, выросло более чем в четыре раза.

Всего участниками заключительного этапа станут 25 117 студентов, что в 2,5 раза больше, чем в 2017/2018 учебном году. Дипломантов олимпиады ожидают денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны, а также профиль в Национальной базе «Я — профессионал», которая дает возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях. Уже 28 января начинают свою работу профильные зимние школы для участников олимпиады «Я — профессионал» — специальные форумы, являющиеся частью масштабной образовательной программы олимпиады, в рамках которых ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры.