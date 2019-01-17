Ушедшим в запас военным запретят пользоваться соцсетями в течение пяти лет

Минобороны рассматривает возможность введения запрета на пользование соцсетями для военнослужащих в запасе.

Напомним, в конце прошлого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в интернете и в СМИ информацию о себе или других военных.

Как передает газета «Известия», теперь в Минобороны задумались над установлением подобного запрета не только для действующих военнослужащих, но и для ушедших в запас.

Предполагается, что срок «периода молчания» для военных в запасе может достигать пяти лет в зависимости от места службы и меры допуска к гостайне.

«Запрет на пользование соцсетями после увольнения коснется военнослужащих, которые были допущены к гостайне либо если эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах. А так, по закону, мы четко определили, что это связано с целым рядом вопросов, например, с местом пребывания военнослужащего. Особенно если он служил за пределами нашего государства», — сообщил изданию председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

Газета отмечает, что в случае принятие этих поправок в закон «О статусе военнослужащих» в контракте с министерством обороны сразу же станут прописываться ограничения на использование соцсетей. Они распространятся не только на офицеров, но и на солдат, сержантов, мичманов и матросов. Нарушителей в зависимости от тяжести проступка ждет административное или уголовное наказание.