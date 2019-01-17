Убийц фигуриста Дениса Тена приговорили к 18 годам колонии

Суд в Алматы в четверг, 17 января, вынес приговор обвиняемым в убийстве фигуриста Дениса Тена.

Как сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда, Армана Кадайбергенова и Нуралы Киясова признали виновными в убийстве фигуриста Дениса Тена и приговорили к 18 года колонии. Кадайбергенов проведет заключение в колонии максимальной безопасности, Киясов — в колонии строгого режима.

С обоих подсудимых будет взыскано по 30 месячных расчетных показателей (МРП) в счет фонда компенсаций.

Кроме того, суд признал виновной в краже и недонесении о преступлении другую фигурантку дела — Жанар Толыбаевау. Во время заседания она сообщила суду, что находится на седьмом месяце беременности. Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима. С нее также будет взыскано 20 МРП.

Напомним, Денис Тен был убит в августе 2018 года, когда двое воров пытались украсть зеркала с его автомобиля. Убийцы нанесли фигуристу ножевые ранения, в результате чего он потерял много крови и скончался.