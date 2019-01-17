Спасатели на Байкале помогли нерпе найти открытую воду

Сотрудники экстренных служб в Иркутской области рассказали о спасении нерпы на льдах Байкала.

Соответствующее сообщение было опубликовано в instagram-аккаунте ГУ МЧС по Иркутской области. Инцидент произошел на озере Байкал 11 января.

«В километре от поисково-спасательного отряда в Слюдянке сотрудники МЧС заметили животное, она лежала прямо на льду Байкала и рядом не было открытой воды. Спасатели наблюдали сутки за ней. Она пыталась сама найти лунку, но так и не смогла», — заявили в пресс-службе ГУ.

После наблюдения работники отряда приняли решение помочь нерпе. Животное было эвакуировано на берег, где его осмотрели ветеринары. Врачи обработали раны нерпы, после чего она была отпущена в воды Байкала.