Сильный ветер, метель и низкое давление пообещали москвичам 17 января

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в четверг, 17 января.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием циклона, что обусловит изменение погодных условий: во второй половине дня начнет идти снег, поднимется метель.

Максимальная температура воздуха в Москве 17 января составит -4..-2, по области от 7 до 2 градусов мороза.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, а местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и в середине дня составит 739 мм ртутного столба.

По мнению специалистов, такие погодные условия могут оказывать негативное влияние на общее состояние и провоцировать обострения хронических воспалительных заболеваний.