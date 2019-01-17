Сбивший студентку краснодарский судья попросил об отставке

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров ушел в отставку после ДТП.

На сайте суда сообщается, что Арсен Крикоров подал в Высшую квалификационную коллегию прошение о сложении полномочий. Причина его решения не называется.

21 декабря прошлого года Крикоров сбил 18-летнюю студентку Викторию Звереву на пешеходном переходе в Краснодаре. По данным СМИ, после этого он попытался скрыться с места аварии, но был задержан. Сообщалось также, что судья, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал очевидцам ДТП и хвастался своей неприкосновенностью.

Примечательно, что сотрудники краснодарской ДПС не внести сведения о происшествии во внутреннюю базу данных. Позднее дело об аварии с участием судьи передали в военную прокуратуру.