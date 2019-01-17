Прах дочки Владимира Маяковского захоронят рядом с отцом

Режиссер-документалист Лана Паршина сделала ряд сенсационных открытий в мировой истории. Паршиной первой удалось записать интервью с дочерью Иосифа Сталина Светланой Аллилуевой. Благодаря кропотливому расследованию режиссера были установлены точная дата и место смерти Адольфа Гитлера. Десять лет Лана общалась с единственной признанной дочерью Владимира Маяковского. Елена Владимировна Маяковская только ей рассказала, почему в семье нельзя было упоминать имя поэта, с уходом которого осталось много тайн. Внук Маяковского Роджер Томпсон готов восстановить историческую справедливость. Лана впервые обнародует семейные тайны потомков поэта.

– Кто-то коллекционирует марки и монеты, а я коллекционирую людей, – делится Лана. – Поэтому не могла пройти мимо дамы с необычайно сильной энергетикой. Это случилось в бытность моей жизни в Нью-Йорке, где я безвылазно десять лет жила в эмиграции. В 2006 году я была одним из организаторов Недели российского кино в США. Однажды на одном из приемов увидела высокую статную женщину, которая показалась мне знакомой. Даму звали Патрисия Томпсон. Я поинтересовалась, откуда могу ее знать, уж больно знакомыми мне показались черты ее лица.

«Может, вы знаете моего папу, – ответила незнакомка. – Он – Владимир Маяковский. Знаете такого поэта?» И тут у меня произошел «взрыв мозга». Я не могла понять, как американка по имени Патрисия Томпсон может быть дочерью Владимира Владимировича Маяковского, так рано ушедшего от нас.

Лана Паршина

– Какой вам запомнилась Патрисия Томпсон?

– Интеллектуалка с пытливым умом. Она была открытым человеком. Многие русские в Америке вспоминают Патрисию, которая не пропускала ни одного показа, связанного с культурной жизнью России. Она с удовольствием приходила на мероприятия, организованные русскими. Считала, что частичка великого Маяковского, жившая в ней, помогла развить ее писательский талант. Она писала картины, так же как и он, очень интересные. Патрисия выросла с отчимом, но всегда знала, кто ее папа, на которого так похожа. Детская память выборочна, Томпсон смутно, но помнила мужчину в костюме, который приходил к ней и ее маме в Ницце. Это был единственный раз, когда они виделись втроем. У Маяковского есть целая серия стихотворений, посвященных дочери. Литературные критики никак не могли понять: как человек, который не имел детей, мог так трепетно писать о ребенке? Что вдохновило пролетарского поэта на детскую поэзию? Теперь понятно: вдохновила его Патрисия Томпсон, или Елена Владимировна, так она любила, чтобы к ней обращались.

– Известно, что в 1925 году Маяковский навещал в США своего друга, художника Давида Бурлюка. В этот период Владимир Владимирович познакомился с эмигранткой Елизаветой Зиберт, которая стала Элли Джонс. Что рассказывала сама Елена Владимировна о знакомстве матери с советским поэтом?

– Патрисия рассказала драматическую, но красивую историю любви со слов своей матери. Я спросила, сохранились ли в семье еще какие-то подтверждения, что она действительно дочь Маяковского, кроме того известного факта, что Маяковский встречался с ними в Ницце. Она ответила, что есть несколько писем, где подтверждается, что у ее родителей был роман. Переписывались они на русском языке, которым Элли прекрасно владела, так как он был ее родным. Кроме этого, она знала еще четыре языка. Но вернемся к началу этой истории. Элли познакомилась с молодым поэтом Маяковским на Манхэттене, он водил ее в армянский ресторан, с них там не хотели брать деньги. Армянам было приятно, что в гости заходит их друг, такой известный поэт. Пара ходила в зоопарк. У «глашатая революции» есть очень хорошее стихотворение «Бруклинский мост», которое он написал, вдохновленный этими прогулками. История любви этих красивых людей прекрасна, но она была обречена на провал, к сожалению. Жест прощания Маяковского со своей возлюбленной был так же гениален, как и его талант. У Владимира был билет первого класса в Лондон, куда он отправлялся после Штатов. Но он обменивает первый класс на низший, чтобы купить огромное количество незабудок и украсить всю комнату Элли Джонс этими цветами. После отъезда возлюбленного Элли узнала, что беременна. Девочку удочерил ее бывший муж. Но, видимо, она до конца дней любила своего Владимира и хотела, чтобы часть ее праха развеяли над могилой Маяковского. Насколько я знаю, дочке удалось осуществить волю мамы, ведь развеивание праха не запрещено законом.

– Что же помешало влюбленным быть вместе, тем более что родился ребенок?

– Патрисия Томпсон обвиняла во всех своих и маминых бедах женщину по имени Лиля Брик. Патрисия называла Лилю Брик черным ангелом, погубившим Маяковского. Патрисия считала, что если бы Маяковский остался с Элли, то был бы жив. Она предполагала, что Лиля Брик хочет уничтожить и потомков Маяковского. У самой Лили была ревность к тому, что у Владимира Владимировича есть дочь от Элли. У Брик и Маяковского детей не было. Всем давно известно, что жили они вместе с ее бывшим мужем Осипом Бриком, который тоже был талантлив, но в меру. В семье Элли сохранилось несколько вещей Маяковского, но она просила дочь никому об этом не говорить. Кроме Брик, она до конца своих дней боялась чекистов и считала, что здесь ходят медведи с балалайками. Поэтому Патрисия долгое время боялась говорить, чья она дочь.

Елизавета Зиберт, она же Элли Джонс

– И все-таки Патрисия отважилась приехать на родину папы и мамы.

– Елена Владимировна побывала в России только в 1992 году, после развала Советского Союза. При­ехала она сюда не одна, а со своим сыном Роджером Томпсоном. Она встречалась с Владимиром Владимировичем Путиным и попросила, чтобы ей предоставили российское гражданство. Патрисия получила гражданство, но спустя две недели после своей смерти. Паспорт Елены Владимировны Маяковской уже лежал в посольстве, но она его не увидела. Елена Маяковская оставила нас два года тому назад. Это было неожиданно для всех тех, кто ее знал. Она была полна замыслов и сил, никто не предполагал ее ухода. Не верилось, что через пару месяцев этой энергичной леди исполнилось бы 90 лет! Она завещала, чтобы ее прах захоронили рядом с отцом. Сейчас Роджер пока не может осуществить последнюю волю матери и захоронить ее прах рядом с ее отцом, своим дедом. Для этого нужно доказать родство Роджера Томпсона с Маяковским, а нелегально этого делать нельзя. Буду помогать Роджеру.

– Роджер хранит память о своем великом деде?

– Да. Продолжает приезжать в Россию. Он похож на маму, нос у него от бабушки, но он такой же высокий и статный, как его дедушка. Еще у Роджера голос деда, который нельзя спутать ни с каким другим. В России у Роджера взыграла кровь. Он с женой хотел усыновить ребенка из России, но российские препоны не позволили ему этого сделать, тогда он усыновил ребенка из Колумбии. Логану 25 лет, он очень много знает о Маяковском и считает, что духовно близок с ним. Роджер активно сотрудничает с Музеем Маяковского, который закрыт на реставрацию. Но сейчас происходит неприятная история. Племянники жены приемного сына Лили Брик и ее третьего мужа – Василия Абгаровича Катаняна – судятся с Российским государственным институтом литературы и искусства за картины, которые писал Маяковский! Жена этого приемного сына Василия Катаняна и Лили Брик отдала картины и вещи Маяковского на хранение в музей. Если мы посмотрим на завещание Маяковского, то там сказано: пусть с наследством разбираются Лиля Брик и две мои сестры, которые являются правообладателями.

– Как Роджер Томпсон, будучи адвокатом по авторским правам, намерен поступить в этой ситуации?

– Я спросила: Роджер, а ты бы не хотел заявить права по наследию Маяковского? Он сделал большие круглые глаза и ответил, что Маяковский должен принадлежать народу, ведь он же классик. Роджер считает,что наследие русского поэта должно оставаться в России. Но племянники заявили, что имеют претензии к картинам тети. Эти люди даже не прямые наследники, но картины заграбастать хотят. Раритеты после частной экспертизы не были возвращены в музей. Эта грязная история замалчивается. Я хочу знать, куда смотрит Минкульт. Роджера интересует еще один вопрос: действительно ли мозг Маяковского находится в отделе исследований ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН? Почему они тогда его никому не показывают? Информация по поводу похорон Маяковского и его праха противоречива. Когда Маяковский погиб, Брики были за границей. Они поспешили вернуться. Похороны пришлось чуть отложить. По одной версии, прощание и кремация тела произошли на Донском кладбище. После начинается путаница: то ли прах никто не забрал оттуда, то ли действительно Лиля Брик несколько лет настаивала на захоронении праха на уже тогда престижном Новодевичьем кладбище, поэтому его не захоронили, оставив на кладбище. Когда эта информация стала общедоступна, госчиновников пристыдили за то, что прах великого поэта так и не захоронен. Спустя несколько лет организовали могилу и надгробие на Новодевичьем, куда и перенесли пепел из Донского крематория.

– Вы занимались персоной Лили Уриевны Каган, известной под псевдонимом Лиля Брик, в архиве Федеральной службы безопасности. Подтверждено ли, что она была агентом ЧК?

– У Лили Брик и у Осипа были удостоверения агентов ЧК, и даже указываются номера этих документов. Архив ФСБ, согласно российскому законодательству, может дать информацию. Такую организацию, как ФСБ, у нас хотят все время в чем-то обвинить или уличить в том, что они что-то скрывают. Мой обширный опыт общения с архивами ФСБ доказывает, что там работают адекватные люди, и если правильно составить запрос, то они тебе отвечают. Сейчас я выясняю, была ли на самом деле Лиля Брик агентом ЧК. Мне требуются доказательства, что Роджер действительно является прямым потомком поэта. Буду ему помогать подтвердить родство.

– Кроме Роджера Томпсона, у Маяковского есть внучка Елизавета Лавинская. Отец Елизаветы – скульптор Глеб-Никита Лавинский. С мамой Глеба-Никиты Антоновича, художницей Елизаветой (Лилей) у поэта был служебный роман. Лавинская была замужем за маститым художником и общественным деятелем Антоном Михайловичем Лавинским, но увлеклась интересным сотрудником. Роджер знает об этих родственниках?

– Елена Маяковская про Лавинских ничего не знала. Роджер услышал о них от меня. Он связался с Музеем Маяковского, те подтвердили, что это претенденты на звание потомков, но скорее всего ненастоящие. Лавинские, в отличие от Томпсона, не принимали участия в праздничных церемониях по случаю 125-летия поэта. Но Роджер не против встречи с Елизаветой. Он готов к общению не только с ней, лишь бы жила память о его деде. Но правильная память. Роджеру неважно, что думают люди. Он не ставит под сомнение, что бабушка могла наврать маме и Маяковский не ее отец. Роджер хочет сделать всё для того, чтобы вернуть украденные у Российского государственного архива литературы и искусства картины. Со слов Роджера, Маяковский должен принадлежать народу, а не частным коллекциям.