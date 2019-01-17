Педагог из Тольятти объяснила свое рукоприкладство поведением ребенка

Учительница из Тольятти, которая подняла руку на школьницу, рассказала о плохом поведении девочки.

Ранее Sobesednik.ru писал, что учительницу биологии, которая ударила пятиклассницу в школе Тольятти, отстранили от работы на время проведения служебной проверки. По данным СМИ, педагог вышла из себя из-за того, что ребенок рисовал на уроке. Сообщалось также, что эта учительница не раз применяла силу по отношению к детям.

В интервью телеканалу РЕН ТВ 42-летняя учительница, с трудом сдерживая слезы, сообщила, что девочка провоцировала ее на протяжении нескольких уроков. Она якобы разговаривала, отвлекалась и мешала остальным ребятам. «Учитель не вправе этого делать, но здесь уже, наверное, сдали нервы», – призналась педагог.

В сентябре Sobesednik.ru писал об увольнении учительницы, работавшей в школе в Астраханской области. Она ударила ребенка, который прислонился к занавеске во время урока, и заставила его сесть на пол под парту, после чего одноклассники называли его собакой.