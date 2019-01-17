Москвичей призвали отказаться от личных авто из-за гололедицы и метели

ЦОДД рекомендовал водителям пересесть на метро из-за неблагоприятных погодных условий в Москве 17 января.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 17 января, в Москве ожидается ветер с порывами до 15 м/с, метель и гололедица.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в связи с прогнозом синоптиков Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных автолюбителей быть осторожными и по возможности пересесть на метро.

«Пришли суровые январские будни. Сегодня и завтра снег, метель, гололедица и ветер с порывами до 18 м/с. Едем аккуратно, дистанцию держим, вблизи рекламных щитов и заборов не паркуемся. И да, советуем метро, несмотря ни на что», — говорится в сообщении центра.