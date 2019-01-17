Милонов заявил в полицию о частном свингер-клубе в ЮВАО Москвы

Столичная полиция проверяет сообщение депутата Виталия Милонова о частном свингер-клубе в Южнопортовом районе Москвы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в среду, 16 января, в столичную полицию поступило заявление парламентария Виталия Милонова о работе частного свингер-клуба в одном из домов в Южнопортовом районе Москвы.

По данным депутата, заведение расположено в нежилом доме на Волгоградском проспекте.

В настоящее время полицейские проверяют заявление Виталия Милонова, все обстоятельства дела выясняются.