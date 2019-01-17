Милонов заявил, что экстрасенсы более опасны, чем сигареты и алкоголь

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить рекламу с экстрасенсами на телевидении из-за их общественной опасности.

Как передает агентство городских новостей «Москва», парламентарий выступил с инициативой запретить рекламу услуг экстрасенсов, а также всевозможных связанных с ними шоу на телевидении.

При этом Виталий Милонов отметил, что его точку зрения не поддерживают в правительстве, а для введения такого запрета необходимо признать деятельность экстрасенсов опасной для общества и административно наказуемой.

«К сожалению, на сегодняшний день так получилось, что экстрасенсорика не является порочным действием. Сигареты вредны здоровью, есть закон, ограничивающий людей от вреда табачной продукции, алкоголь признан опасным. К сожалению, экстрасенсы более опасны, чем сигареты и алкоголь, но они не запрещены, поэтому надо их совместно признать негодяями и запретить», — заявил депутат.

Напомним, в начале января Виталий Милонов выпустил рэп-клип в качестве протеста против запретов концертов молодых исполнителей.