Конфискация для коррупционеров – как развод для супругов?

КС заступился за чиновников, Совфед — за юрлица: в сегодняшнем обзоре — о нетривиальных юридических новостях.

Совет Федерации отклонил законопроект, который был принят Госдумой в трех чтениях. Для сравнения: в 2010-х Совет Федерации ветировал не более 30 законопроектов, принятых нижней палатой парламента. А только в 2018-м сенаторы отчитались о принятии 570 законов...

Споры вызвала норма о расширении перечня сведений, подлежащих публикации юридическими лицами в федеральном информационном ресурсе о фактах деятельности юрлиц. Законопроект ни много ни мало мог бы привести к нежелательному раскрытию сведений об экономике, посчитали в верхней палате парламента. А может, ситуация в этой сфере такая безрадостная, что лучше ее не раскрывать и понять ее можно из разрозненных данных?..

Сенаторы решили создать согласительную комиссию, посчитав законопроект сырым и противоречащим, в частности, Закону о защите информации и Арбитражному процессуальному кодексу.

На неделе за чиновников вступился Конституционный суд. Вернее, за часть чиновничества — ту, которая своими проступками «заслужила» вердикт об обращении части имущества в доход государства.

Арбитры Основного закона указали на то, что Закон о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, не предполагает возможности обращения в доход государства той части имущества, которое было приобретено до избрания или назначения. В общем, хоть ясность внесли: отношения чиновника с законом представили почти как отношения супругов с их режимом совместной собственности...

Роскомнадзор возглавил борьбу с так называемым «веселящим газом». Началось все с того, что Роспотребнадзор обнаружил точки продажи закиси азота. Место и контингент явно указывали на применение газа не по медицинскому назначению. Вот после оформления данных случаев и обращения в суд в дело вступил Роскомнадзор.

Регулятор сведений в интернете оперативно взялся за работу. Как отчитались на сайте ведомства, принимаются меры к ограничению доступа к информации на 73 интернет-ресурсах о продаже закиси азота. В 35 случаях запрещенная информация была удалена, в остальных принимаются меры к ограничению доступа через операторов связи и владельцев хостингов.

Наконец, сегодня стало известно, что бывшим военнослужащим могут запретить публиковать в соцсетях информацию о себе и сослуживцах в течение пяти лет после окончания службы. В данный момент такой запрет распространяется только на действующих военных.

В любом случае, инициатива затронет тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к секретным документам. Поправки Минобороны в закон о статусе военнослужащих уже подготовлены.