Китайские ученые сообщили о гибели побегов первого растения на Луне

Побеги первого появившегося на Луне растения погибли с приходом лунной ночи, которая длится около двух недель.

Как передает «Коммерсант», о появлении побегов хлопчатника на борту прилунившегося аппарата «Чанъэ-4» китайские ученые сообщали в минувший вторник, 15 января.

Уточнялось, что доставленные на поверхность Луны в герметичном контейнере семена хлопчатника смогли дать побеги и выгнать первый листок, пока на спутнике Земли продолжался лунный день. Однако с приходом лунной ночи, которая длится около двух недель, температура на поверхности Луны упала до минус 170 градусов, и растение погибло.

При этом возглавлявший эксперимент профессор Се Гэнсинь назвал такой исход ожидаемым, однако отметил, что данная работа позволила ученым убедиться в возможности появления растений в условиях лунной среды.

«Жизнь в герметичном контейнере не выдержит лунной ночи. Подобных опытов у нас до сих пор не было. И на Земле мы не могли сымитировать лунную среду с ее микрогравитацией и космической радиацией», — приводит издание слова ученого.