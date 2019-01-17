Глава Саратова возмутился грубостью водителя маршрутки при поездке на работу

Михаил Исаев, регулярно пользующийся общественным транспортом в Саратове, сообщил о хамском поведении водителя маршрутки.

Слова главы города приводит его пресс-служба. Заявление предоставляет РИА «Новости». 17 января Исаев решил добраться из поселка Агафоновка, что на окраине Саратова, до центра города, где находится администрация.

Градоначальник сел на маршрутку №58 в 7:10 утра по местному времени, доехав до нужной остановки за 40 минут. Глава Саратова заметил, что больших пробок по пути на работу не было, однако Исаеву не понравилась обстановка внутри микроавтобуса.

«Санитарное и техническое состояние салона микроавтобуса, в котором я ехал, отвратительное, несмотря на то, что это импортный и относительно новый автомобиль: грязно, темно, из окон ничего не видно, так как они "пестрят" какими-то рекламными наклейками. Водитель грубил пассажирам», — возмутился глава города, потребовав от транспортного управления Саратова разобраться с этой ситуацией.